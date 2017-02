Der Bundesvorstand habe in einer Telefonkonferenz mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit ein Parteiausschlussverfahren beschlossen, berichten mehrere Nachrichtenagenturen am Montag. Bei Facebook vermeldete die Bundesvorsitzende Frauke Petry die Einleitung des Verfahrens, später war diese Veröffentlichung nicht mehr verfügbar.

Facebook-Post der AfD-Chefin Frauke Petry zum Parteiausschlussverfahren gegen Björn Höcke. (Screenshot: Deutschlandfunk)

Petry schrieb: "Die Maßnahme erfolgte nach eingehender juristischer Prüfung und politischer Bewertung der Rede Björn Höckes vom 17. Januar 2017 in Dresden." Höcke hatte auf einer Veranstaltung in Dresden mit Verweis auf das Holocaust-Mahnmal unter anderem gesagt: "Wir Deutschen (...) sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat." Außerdem forderte er eine 180-Grad-Wende im Umgang mit der deutschen Vergangenheit. Seine Rede löste bundesweit Empörung aus.

Laut Petry hat nun "in erster Instanz das zuständige Landesschiedsgericht des AfD-Landesverbandes Thüringen über den beantragten Parteiausschluss zu befinden".

