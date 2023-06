10 Jahre Snowden-Enthüllungen

Die Überwachung ist immer noch überall

Am 5. Juni 2013 schreckten die Enthüllungen von Edward Snowden die Weltöffentlichkeit auf: Nicht nur Terroristen gerieten demnach ins Schleppnetz der NSA und ihrer Partner, sondern potentiell jeder. Auch der BND geriet in den Fokus. Was bleibt?

Kuhn, Johannes | 05. Juni 2023, 18:40 Uhr