Sonnentöne und Girlandenläufe strömen aus den Orgelpfeifen. Die F-Dur-Toccata von Buxtehude versetzt in Festtagsstimmung, selbst wenn es derzeit wenig zu feiern gibt. Umso lieber lassen wir uns berauschen von den wie improvisiert wirkenden Einfällen, die auch den jungen Bach so faszinierten, dass er 465 Kilometer von Arnstadt nach Lübeck wanderte, um sie live zu erleben. Die phantastischen Seiten der Orgelliteratur hat Wolfgang Zerer vergangenen Oktober in München präsentiert: Vogelrufe sollen bei Messiaen die Offenbarung des Heiligen Geistes verlautbaren und Bach überrascht mit kryptischen Fugenthemen und effektvollen Kunstpausen. Sinnlicher Ruhepol: Der berühmte Choral in E-Dur von Franck, bei dem Zerer die orchestralen Registerfarben der Rieger-Orgel zum Leuchten bringt. Am Ende lässt der Hamburger Professor aber den norddeutschen Stylus Phantasticus triumphieren: Bruhns‘ großes e-Moll-Präludium formt solch exzentrische Tonfiguren, dass es glatt als Orgeldrama alla "Orfeo" durchgehen könnte.

Dietrich Buxtehude

Toccata F-Dur, BuxWV 156

Olivier Messiaen

Messe de la Pentecôte, Nr. 4: Communion "Les oiseaux et les sources"

Johann Sebastian Bach

Fuge c-Moll, BWV 575

César Franck

Choral für Orgel Nr. 1 E-Dur, op. 38

Johann Sebastian Bach

Das Wohltemperierte Klavier. Präludien und Fugen, BWV 846-893:

Praeludium es-Moll, BWV 877 / Fuge es-Moll, BWV 853 (gespielt in d-Moll)

Olivier Messiaen

Livre du Saint Sacrement. Nr. 3: "Le Dieu caché"

Nicolaus Bruhns

Präludium für Orgel e-Moll

Wolfgang Zerer, Orgel

Aufnahme vom 16.10.2020 beim Münchner Orgelherbst aus der Jesuitenkirche St. Michael, München