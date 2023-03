Holodomor 1932 und 1933

Wie die Welt vom Völkermord in der Ukraine erfuhr

Am 31. März 1933 veröffentlichte der britische Reporter Gareth Jones eine Reportage über den Stalinschen Genozid durch Aushungern, der allein in der Ukraine Millionen Menschen tötete. Gekonnt säte die stalinistische Propaganda Zweifel an dem Bericht.

Tschechne, Martin | 31. März 2023, 09:05 Uhr