Der bayerische Ministerpräsident Söder ergänzte, gerade in diesen Zeiten mit Kriegen in der Ukraine und Nahost sei dies besonders wichtig. Kurz vor Beginn der dreitägigen Veranstaltung sprach sich der EU-Außenbeauftragte Borrell für einen deutlichen Ausbau der europäischen Verteidigungsfähigkeiten aus. Europa müsse damit beginnen, sich selbst um die eigene Sicherheit zu kümmern, da der Schutz durch die Vereinigten Staaten unter Umständen nicht immer gewährleistet sei, sagte Borrell in München. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte an, eine europäische Verteidigungsindustrie aufzubauen.

Weder Borrell noch von der Leyen äußerten sich zu einem europäischen System der atomaren Abschreckung. In der EU wird dieses Thema derzeit diskutiert, nachdem der frühere US-Präsident Trump bei einem Wahlkampfauftritt erklärt hatte, dass er Bündnispartnern mit geringen Verteidigungsausgaben im Fall eines russischen Angriffs keine amerikanische Unterstützung gewähren würde.

