Spritpreise

Treibstoffpreise an einer Tankstelle in Siegen kurz nach 12 Uhr in der vergangenen Woche. (IMAGO / Rene Traut)

Diese habe zwar die Zahl der täglichen Preisänderungen erheblich reduziert und den Zeitpunkt der Preiserhöhung vorhersehbarer gemacht, teilte der Automobilclub mit. Die Preise selbst habe die Regel aber keinesfalls gesenkt. Aus Verbrauchersicht verfehle sie damit ihr Ziel und sollte abgeschafft werden. Wer mittags nach 12 Uhr tanken müsse, habe erhebliche Zusatzkosten, die sich in keiner Weise rechtfertigen ließen, meinte ADAC-Verkehrspräsident Peter König.



Die sogenannte 12-Uhr-Regel gibt es in Deutschland seit dem 1. April. Tankstellen dürfen die Preise für Benzin und Diesel seitdem nur einmal am Mittag erhöhen. Preise senken können sie jederzeit. Ende April hatte bereits das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung erklärt, dass die einmalige Preiserhöhung zu höheren Durchschnittspreisen führe.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.