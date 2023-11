Afrikagipfel

Ökonom Kappel: „Die Ziele sind noch nicht erreicht“

Der Ökonom Robert Kappel sieht die Konferenz „Compact with Africa“ in einer „Ermüdungsphase“. In den vergangenen Jahren seien alle Pläne, durch verbesserte Rahmenbedingungen zu mehr Investitionen zu kommen, „nicht so richtig vorangekommen“.

Grunwald, Maria | 20. November 2023, 12:40 Uhr