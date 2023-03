Krieg in der Ukraine

Lage in Bachmut spitzt sich zu

Die Intensität der Kämpfe in Bachmut nimmt zu, aber die Ukraine will sich nicht zurückziehen. Gleichzeitig setzt sie mehr Drohnen ein - zu Beobachtungszwecken auch in Richtung Moskau. Damit kommt der Krieg auch für die Menschen in Russland näher.

Kellermann, Florian | 01. März 2023, 06:25 Uhr