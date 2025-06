Migrationspolitik

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (IMAGO / / Thomas Imo)

Wenn jemand an der deutschen Grenze "Asyl" sage, dann müsse dieser ein Verfahren bekommen, sagte Merkel im WDR. So habe sie das europäische Recht verstanden. Das Verfahren könne auch direkt an der Grenze vollzogen werden. Mit ihren Äußerungen distanzierte sich Merkel von der Praxis des unionsgeführten Innenministeriums. Die Altkanzlerin sagte aber auch, sie teile das Ziel, dass illegale Migration begrenzt werden müsse.

Die frühere CDU-Vorsitzende äußerte sich in einer Gesprächsrunde mit Geflüchteten im WDR-Programm. Anlass war ihre Aussage "Wir schaffen das" mit Blick auf den starken Flüchtlingszuzug vor zehn Jahren.

