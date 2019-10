Für ihre Verdienste um das französische Musikleben wurde Ariane Matiakh mit dem Ehrentitel "Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres" ausgezeichnet, das war 2014. Inzwischen ist sie Professorin am Pariser Konservatorium, seit der aktuellen Saison Generalmusikdirektorin der Oper und Staatskapelle Halle.

Elphi-Debüt

1980 als Tochter zweier Opernsänger geboren, studierte Ariane Matiakh in Wien Dirigieren bei Leopold Hager und sang im Arnold-Schönberg-Chor unter der Leitung von Nikolaus Harnoncourt. An der Opéra de Montpellier sammelte sie erste Erfahrungen als Assistentin, dirigierte daraufhin an der Komischen Oper Berlin, in Stockholm, Amsterdam und Graz und wurde 2009 als "Discovery of the Year" für den renommierten Musikpreis "Révélation des Victoires de la musique" nominiert. In der laufenden Saison gab Ariane Matiakh unter anderem ihr Debüt in der Elbphilharmonie in Hamburg.

Musik-Laufplan

Titel: 3. Satz: Rondo. Vivace

aus: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 4 G-Dur, op. 58

Länge: 04:08

Solistin: Ragna Schirmer (1972-)(Klavier)(Piano: Steinway D)

Orchester: Staatskapelle Halle

Dirigentin: Ariane Matiakh

Komponist: Ludwig van Beethoven

Label: BERLIN Classics

Best.-Nr: 0300928BC



Titel: Dan dare (Pilot of the future)Dan dare (Pilot of the future)

Länge: 03:27

Interpret: Elton John

Komponist: Elton John

Label: Mercury

Best.-Nr: 528163-2

Plattentitel: Rock of the Westies



Titel: Finale aus: Konzert für Orchester

Länge: 04:18

Orchester: Hungarian National Philharmonic Orchestra

Dirigent: Zoltan Kocsis

Komponist: Béla Bartók

Label: Hungaroton

Best.-Nr: 32187



Titel: Ar C'Hallez Vihan. Kan ha diskan (dañs plinn)

aus: Volkslieder aus der Bretagne

Länge: 02:36

Interpreten: Jean-Francois Quemener (Yann-Fañch Kemener) (Singstimme) / Anne Auffret (Singstimme) / Marcel Guiloux (Singstimme)

Komponist: Unbekannt

Label: Arion

Best.-Nr: 64167

Plattentitel: Kanou Kalon-Vreizh - Volkslieder aus der Bretagne



Titel: 2. Satz: Adagio, poco rubato [attacca]

aus: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 h-Moll, op. 42

Länge: 05:25

Solist: Howard Shelley (Klavier)

Orchester: BBC Philharmonic Orchestra

Dirigent: Matthias Bamert

Komponist: Ernst von Dohnányi

Label: CHANDOS

Best.-Nr: CHAN 10245



Titel: Youkali (Tango Habanera für Singstimme und Klavier)

Länge: 06:36

Interpreten: Teresa Stratas (Sopran) / Richard Woitach (Klavier) / Joseph Macerollo (Akkordeon)

Komponist: Kurt Weill

Label: Sony Classical

Best.-Nr: SK63046

Plattentitel: September songs - The music of Kurt Weill - The soundtrack of a film by Larry Weinstein



Titel: "Marie Theres - hab mir's gelobt" (3. Akt)

aus: Der Rosenkavalier, op 59. Oper

Länge: 04:48

Solistin: Hilde Güden (Sopran)(Sophie)

Solistin: Sena Jurinac (Sopran)(Octavian)

Solistin: Maria Reining (Sopran)(Feldmarschallin)

Orchester: Wiener Philharmoniker

Dirigent: Erich Kleiber

Komponist: Richard Strauss

Label: TELDEC

Best.-Nr: LXT 2954



Titel: Intermezzo A-Dur. Andante teneramente

aus: 6 Klavierstücke, op. 118, Nr. 2

Länge: 05:02

Solist: Arthur Rubinstein (Klavier)

Komponist: Johannes Brahms

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: 09026-63064-2



Titel: Let's face the music (and dance)

Länge: 02:55

Interpret: Ella Fitzgerald

Komponist: Irving Berlin

Label: Verve

Best.-Nr: 523990-2

Plattentitel: Essential Ella - 21 Ella Fitzgerald classics



Titel: 4. Satz: Neapolitanisches Volksleben. Finale. Allegro molto

aus: Aus Italien. Sinfonische Fantasie für großes Orchester, op. 16

Länge: 02:55

Orchester: Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Dirigent: Ariane Matiakh

Komponist: Richard Strauss

Label: CAPRICCIO

Best.-Nr: C5344