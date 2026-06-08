Naher Osten

Israel hat erneut den Iran angegriffen - nun ist die gegenseitige Angriffswelle vorbei. (AP Photo / Mahmoud Illean / Mahmoud Illean)

Das hat nach der Führung in Teheran nun auch Israels Premier Netanjahu bestätigt. Gleichzeitig halte man sich offen, auf erneute iranische Angriffe entschlossen zu reagieren, erklärte er. Zuvor hatte es aus israelischen Regierungskreisen geheißen, man habe auf Wunsch von US-Präsident Trump die Angriffe eingestellt. Dieser hatte beide Seiten aufgefordert, die Luftangriffe zu beenden. Trump telefonierte laut Weißem Haus dazu auch mit Netanjahu.

Zugleich gab der israelische Verteidigungsminister Katz an, man werde auf jeden Angriff der Hisbollah-Miliz antworten, indem man deren Hochburgen in der libanesischen Hauptstadt Beirut angreife. Der Iran drohte für diesen Fall bereits mit neuen Angriffen auf Israel.

Internationale Appelle

Der pakistanische Premier Sharif, der als Vermittler zwischen den Kriegsparteien auftritt, rief alle Seiten zur Zurückhaltung auf. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums erklärte, man hoffe, dass sich alle Parteien wieder an den Waffenruhe hielten und eine diplomatische Lösung erreicht werde. Der indische Öl-Minister Singh Puri warnte vor den Folgen einer weiteren Eskalation für den internationalen Energiemarkt. In Berlin erklärte das Bundeswirtschaftsministerium, man schaue mit Sorge auf die Situation, rechne aber vorerst nicht mit Versorgungsproblemen.

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Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.