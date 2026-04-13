Straße von Hormus

Sowohl die US-Referenzsorte WTI als auch die Nordseesorte Brent notierten heute früh bei mehr als 100 Dollar je Barrel, ein Anstieg um acht Prozent.
Das US-Militärkommando für den Nahen Osten präzisierte inzwischen, wie das Vorhaben umgesetzt werden soll. Demnach soll allen Schiffen die Durchfahrt verboten werden, die iranische Häfen anlaufen oder von dort auslaufen. Andere Schiffe seien nicht betroffen.
Die iranische Revolutionsgarde erklärte, falls sich US-Militärschiffe der Meerenge nähern sollten, werde dies als Bruch der Waffenruhe gewertet.
Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.