Straße von Hormus
Ankündigung von US-Präsident Trump lässt Ölpreise wieder steigen

Die Ankündigung von US-Präsident Trump, die Straße von Hormus teilweise blockieren zu lassen, hat die Ölpreise wieder deutlich steigen lassen.

    Blick auf die Preistafel einer Tankstelle. Die Spritpreise am 09.04.2026 liegen immer noch weit über 2 Euro pro Liter für alle Kraftstoffe.
    Mit dem Ölpreis könnten auch die Treibstoffpreise steigen. (picture alliance / Rene Traut)
    Sowohl die US-Referenzsorte WTI als auch die Nordseesorte Brent notierten heute früh bei mehr als 100 Dollar je Barrel, ein Anstieg um acht Prozent.
    Das US-Militärkommando für den Nahen Osten präzisierte inzwischen, wie das Vorhaben umgesetzt werden soll. Demnach soll allen Schiffen die Durchfahrt verboten werden, die iranische Häfen anlaufen oder von dort auslaufen. Andere Schiffe seien nicht betroffen.
    Die iranische Revolutionsgarde erklärte, falls sich US-Militärschiffe der Meerenge nähern sollten, werde dies als Bruch der Waffenruhe gewertet.
    Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.