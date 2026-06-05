Künstliche Intelligenz

Das Anthropic-Logo (picture alliance / NurPhoto / Samuel Boivin)

Eine weltweite Verlangsamung der Spitzenforschung im Bereich der Künstlichen Intelligenz wäre sinnvoll, damit sich gesellschaftliche Strukturen auf den technologischen Fortschritt einstellen könnten, erklärte das Unternehmen. Eine Pause hätte aber nur dann Sinn, wenn alle großen Konzerne mitmachen würden. Dafür wiederum müsse es für alle überprüfbare Regeln geben.

Anthropic will in den kommenden Monaten Regierungsvertreter, Wissenschaftler, Lobbygruppen und konkurrierende KI-Unternehmen an einen Tisch bringen, um über ein Kontrollsystem zu sprechen. Interne Daten hätten gezeigt, dass ein KI-System entstehen könne, das sich weitgehend ohne menschliche Hilfe selbst beibringt, noch intelligenter zu werden. Diese sogenannte "rekursive Selbstverbesserung" sei aber nicht unausweichlich, gab das Unternehmen an.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.