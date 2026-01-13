Künstliche Intelligenz

Google und Apple gehen Kooperation bei KI ein. (IMAGO / SOPA Images / Omar Marques )

Die beiden Tech-Unternehmen verkündeten eine mehrjährige Partnerschaft. Geplant ist, KI-Funktionen beim Apple-Sprachassistenten Siri mit der Gemini-Technologie von Google auszustatten. Zu finanziellen Details wurden keine Angaben gemacht. Experten zufolge bedeutet die Kooperation eine Wende zum bisherigen Vorgehen von Apple, da der Konzern seine Kerntechnologien für gewöhnlich selbst entwickelt. Apple gilt aber als Nachzügler bei KI-Fähigkeiten in seinen Produkten.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.