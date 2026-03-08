Newsblog zum Krieg im Nahen und Mittleren Osten

Der ägyptische Diplomat Ahmed Abul Gheit ist Generalsekretär der Arabischen Liga. (IMAGO / SNA / IMAGO / Evgeny Biyatov)

+++ Die Arabische Liga hat die iranischen Angriffe auf Golfstaaten verurteilt.

Teherans Attacken auf mehrere Mitgliedstaaten seien rücksichtslos und ein strategischer Fehler, sagte Generalsekretär Gheit bei einer Videokonferenz der Außenminister der Staatengruppe. Sie seien durch nichts zu rechtfertigen. Der Iran hatte zuvor erneut mehrere Golfstaaten, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Kuwait attackiert.

+++ Der Libanon meldet fast 400 Tote in dieser Woche durch israelische Angriffe.

394 Menschen seien in dieser Woche im Libanon durch israelische Angriffe getötet worden, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Unter den Toten seien 83 Kinder.

+++Das israelische Militär hat dem zukünftigen Nachfolger Chameneis gedroht.

In einem Post auf der Plattform X kündigte das Militär auf Farsi an an, jeden Nachfolger des getöteten iranischen Staatsoberhauptes Ayatollah Chamenei weiterhin zu verfolgen. Die Warnung gelte auch für alle, die planten, an dem Treffen zur Wahl eines Nachfolgers Chameneis teilzunehmen.

+++ Vier Menschen sind bei den US-israelischen Angriffen auf iranische Ölanlagen getötet worden.

Darunter seien zwei Fahrer, sagte der Leiter der nationalen Mineralöl-Vertriebsgesellschaft im iranischen Staatsfernsehen. Die Ölanlagen seien beschädigt, die Flammen seien jedoch unter Kontrolle gebracht worden.

+++US-Präsident Trump hat Verhandlungen mit dem Iran eine Absage erteilt.

Er drohte vielmehr mit der Zerschlagung der gesamten Staatsführung und des Militärs. Angesichts der Luftangriffe auf die Islamische Republik könnte die Frage nach Diplomatie irrelevant werden, sagte Trump an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. Er sei nicht auf Verhandlungen aus. Der Iran strebt allerdings nach jüngsten Äußerungen von Außenminister Araghtschi derzeit weder eine Waffenruhe noch Verhandlungen mit den USA an. "Wir sehen keinen Grund, warum wir mit den USA verhandeln sollten", sagte Araghtschi am Donnerstag dem US-Sender NBC News.

+++ Der Expertenrat im Iran hat sich wohl weitgehend auf einen Nachfolger für das getötete Staatsoberhaupt Ayatollah Chamenei geeinigt.

Ein Name wurde noch nicht genannt. Es müssten noch einige Hürden bei dem Nachfolgeprozess ausgeräumt werden, sagt das Expertenratsmitglied Ayatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri der Nachrichtenagentur Mehr zufolge. Israels Militär kündigte in einem Post auf der Plattform X an, jeden Nachfolger Chameneis weiterhin zu verfolgen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

+++ Der Iran hat Israel erneut mit Raketen attackiert.

Der israelischen Armee zufolge reagierte die Luftabwehr im Land am Sonntagmorgen auf mindestens vier Angriffswellen binnen fünf Stunden. In weiten Teilen des Landes wurde Luftalarm ausgelöst, unter anderem in den Großstädten Tel Aviv, Haifa und Beerscheba.

+++ Mindestens vier Personen sind bei einem iraelischen Angriff auf Hotel in Beirut getötet worden.

Die israelische Armee hat nach libanesischen Angaben gezielt ein Zimmer im Ramada-Hotel im Zentrum der Hauptstadt Beirut angegriffen. Wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte, wurden dabei mindestens vier Menschen getötet und zehn weitere verletzt. Das israelische Militär bestätigte einen Angriff auf ranghohe Kommandeure der iranischen Revolutionsgarden in Beirut. Ziel seien Kommandeure des Libanon-Korps der Al-Kuds-Brigaden gewesen.

