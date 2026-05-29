Forschung und Statistik widersprechen dem Klischee vom "faulen" Arbeitslosen. So wurden 2025 weniger als ein Prozent der Leistungsbeziehenden sanktioniert (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

„Ein normaler Job kommt für mich nicht infrage.“ Solche Sätze prägen das Bild vom „faulen Arbeitslosen“. Sie kursieren in Reality-TV-Formaten, sozialen Medien und politischen Debatten. Doch wie viel Wahrheit steckt in diesem Klischee?

Wenn über Arbeitslosigkeit gesprochen wird, prallen oft zwei konkurrierende Wirklichkeiten aufeinander. Die Wirklichkeit von Menschen, die sich angeblich im System eingerichtet haben und nicht arbeiten wollen - erzählt in Formaten wie der RTL-II-Dokureihe „Armes Deutschland“. Laut der Sozialaktivistin Helena Steinhaus fokussiert sich die mediale Debatte stark auf dieses Bild.

Sie selbst hat Bürgergeldbeziehende befragt und beschreibt eine andere Wirklichkeit: „Die Ergebnisse zeichnen ein drastisches Bild von täglichem Verzicht, psychischen Belastungen und geringen Erwerbsaussichten.“ In ihrer Befragung zeigt sich: „Selbst die Grundbedürfnisse werden nicht ausreichend erfüllt. Es gibt zum Beispiel nur jeder Zweite an, dass im eigenen Haushalt alle satt werden. Eltern verzichten zugunsten ihrer Kinder auf Essen.“

Die Vorstellung, dass viele Menschen Bürgergeld beziehen und einfach nicht arbeiten wollen, wird durch Zahlen nicht gestützt. Weniger als ein Prozent der Leistungsbeziehenden wurde 2025 sanktioniert. Und selbst in diesen Fällen geht es meist nicht um Arbeitsverweigerung: Über 80 Prozent der Sanktionen entstanden durch Meldeversäumnisse, etwa verpasste Termine.

„Ich habe in den vielen Jahren niemanden getroffen, der sagt: ‘Ich bin freiwillig in dieser Situation.’“ Dieses Fazit zieht der Soziologe André Knabe von der Universität Rostock aus seiner langjährigen Forschung zu Armut und Arbeitslosigkeit.

Auch beim finanziellen Schaden zeigt sich ein Missverhältnis: Für das Jahr 2024 spricht die Bundesagentur für Arbeit von Sozialbetrug in Höhe von 110 Millionen Euro. Die Verluste durch Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit werden von Experten auf 100 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt.

Dass das Stereotyp trotzdem so präsent ist, hat historische Gründe. Arbeit ist in Deutschland nicht nur ökonomisch wichtig, sondern als Thema auch moralisch aufgeladen.

Der Sozialwissenschaftler Christoph Butterwegge erklärt, es werde nicht allein um des Geldes willen gearbeitet, sondern auch, „um anerkannt zu werden, um als etwas zu gelten".

Diese Vorstellung hat sich über Jahrhunderte entwickelt. Im Mittelalter freute man sich noch, einen Bettler zu sehen. Das brachte Glück. Mit der Reformation veränderte sich das Verhältnis zur Arbeit grundlegend: Arbeit wurde zur moralischen Pflicht, Armut dagegen zunehmend als persönliches Versagen betrachtet. Spätestens mit der Industrialisierung wurde Erwerbsarbeit zur gesellschaftlichen Norm.

Im Nationalsozialismus wurde der Begriff „asozial“ verwendet, um Menschen ohne Erwerbsarbeit zu stigmatisieren. 1938 verhaftete die Gestapo mehr als 10.000 von ihnen und brachte sie in Konzentrationslager - die „Aktion Arbeitsscheu Reich“. Begriffe wie „arbeitsscheu“ und „asozial“ sind deshalb historisch stark belastet – werden aber bis heute verwendet.

Soziologen sehen einen Grund im menschlichen Bedürfnis nach Abgrenzung. Viele Menschen neigen dazu, sich selbst als „leistungsbereit“ einzuordnen und andere abwertend davon zu unterscheiden. Auch Arbeitssuchende untereinander tun das, nach dem Motto: „Ich selber bin ein guter Arbeitsloser, aber mein Nachbar, schauen Sie sich den mal an“, sagt Sozialforscher André Knabe.

Menschen werten sich selbst auf, indem sie andere abwerten. So entstehen „gefühlte Wahrheiten“, die statistisch kaum haltbar sind – aber politisch wirksam. Hinzu kommen mediale Zuspitzungen und politische Interessen. Das Bild vom „faulen Arbeitslosen“ ist einfach zu vermitteln, emotional wirksam und politisch nutzbar.

In der politischen Debatte dominiert oft die Frage: Helfen Sanktionen, Menschen schneller in Arbeit zu bringen? Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) kommt zu einem gemischten Ergebnis: Sanktionen erhöhen kurzfristig die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen eine Beschäftigung aufnehmen. Langfristig sinkt diese Wahrscheinlichkeit jedoch wieder.

Der IAB-Arbeitsmarktforscher Markus Wolf erklärt: Zwei bis drei Jahre nach der Sanktionierung ist die Beschäftigungswahrscheinlichkeit niedriger. Ein Grund: Betroffene nehmen häufiger instabile Jobs an und werden schneller wieder arbeitslos.

Auch die Frage, ob sich Arbeit lohnt, wurde untersucht. Berechnungen des Münchner ifo Instituts zeigen: Erwerbstätige haben in der Regel mehr Einkommen als Menschen ohne Job – selbst im Niedriglohnbereich. Allerdings wird es komplizierter, wenn es um zusätzliche Arbeitsstunden geht: Durch den Wegfall von Transferleistungen kann es sein, dass sich „Mehrarbeit“ finanziell kaum bemerkbar macht.

Autorin: Birgid Becker, Mitarbeit: Eva Bahner, Benjamin Hammer

Online-Text: Maja Fiedler