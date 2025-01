Ökumenischer Gottesdienst

Trauerkerzen, Blumen und Kuscheltiere liegen nach dem tödlichen Messerangriff in Aschaffenburg vom 22.1.2025 in einem Park. (picture alliance / dpa / Daniel Löb)

Unter den geladenen Gästen sind Bundesinnenministerin Faeser als Vertreterin der Bundesregierung und Bayerns Ministerpräsident Söder.

Am Mittwoch waren bei dem Angriff in Aschaffenburg ein Kleinkind und ein 41-jähriger Mann getötet worden. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Tatverdächtig ist ein offenbar psychisch kranker 28-jähriger Afghane, der ausreisepflichtig war. Für den zweijährigen Jungen, dessen Familie aus Marokko stammt, gab es gestern bereits ein Totengebet mit rund 1.000 Besuchern in einer Moschee in Frankfurt am Main.

