Gesundheitspolitik

Bundesfinanzminister Klingbeil zeigt sich offen für eine Zuckersteuer. (imago / Geisser)

Die Regierung arbeite an einem gesamten Paket von Reformen, dazu könne auch die Zuckersteuer zählen, erklärte eine Sprecherin des SPD-Politikers. Am Wochenende hatte Gesundheitsministerin Warken ihre Unterstützung für die Einführung einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke bekräftigt. Das könne ein guter Weg sein, auch in der Prävention, sagte die CDU-Politikerin.

Hintergrund sind Empfehlungen einer Expertenkommission für die Reform. Das von Warken eingesetzte Gremium schlägt unter anderem auch die Einführung einer gestaffelten Steuer auf zuckergesüßte Erfrischungsgetränke wie Cola und Limonaden vor. Die geschätzten Mehreinnahmen von 450 Millionen Euro jährlich sollten weitgehend in die Krankenversicherung fließen.

Ärzte und Verbraucherschützer werben seit langem für eine Zuckersteuer als Anreiz für eine gesündere Ernährung. Die Lebensmittelbranche ist strikt dagegen.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.