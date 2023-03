Das Geister Duo im Konzert

5. Raderbergkonzert 22/23

Two Lullabies for Two PianosNotturno aus: Konzert für zwei KlaviereIbéria II - „Les parfums de la nuit" aus: Images pour orchestre (Arr. André Caplet)LindarajaEn blanc et noir"Daphnis et Chloé". Suite Nr. 2 (Arr. Vyacheslav Gryaznov)Introduction et AllegroLa Valse (Fassung für zwei Klaviere)David Salmon, KlavierManuel Vieillard, Klavier