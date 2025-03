Michael Godard spielt auf dem Serpent, einem Instrument der Renaissance-Zeit, nicht nur alte Musik, sondern auch Neues und Jazz. (Liudmila Jeremies)

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und Deutschlandradio wirken gemeinsam für die Erhaltung historisch Wertvollem. Hierfür wurde die Grundton D-Konzertreihe vor vielen Jahren ins Leben gerufen. Künstler verschreiben sich mit einem Benefizkonzert für die Rettung diverser Kulturgüter.

Mit dem Serpent durch musikaliche Jahrhunderte

Das Musikschaffen des französischen Tubisten, E-Bassisten und Serpent-Spielers Michel Godard steht in seiner Vielfältigkeit von Alter Musik über Jazz und außereuropäische Musik bis hin zur Avantgarde exemplarisch für den Facettenreichtum dessen, was im Deutschlandfunk Kammermusiksaal tagtäglich an Musikproduktionen entsteht.

Quique Sinesi (Gitarre), Nataša Mirkovic (Stimme), Michel Godard (Serpent) und Ihab Radwan (Oud) betraten dieses Mal für den Denkmalschutz die Bühne. (Deutschlandradio / David Ertl)

Lust auf Vielfalt

Beim „Grundton D“- Konzert im Deutschlandfunk Kammermusiksaal zelebrierte Michel Godard sein musikalisches Grenzgängertum gemeinsam mit guten Musikerfreunden. Alle brachten dabei nicht nur immense Erfahrung in verschiedenen Stilen mit, sondern auch ihren ganz eigenen musikkulturellen Background: Sängerin Nataša Mirkovic die Folklore des Balkans, Oud-Virtuose Ihab Radwan die Musikkultur Arabiens und Gitarrist Enrique „Quique“ Sinesi den Tango seiner argentinischen Heimat.

Auf der Bühne verschmolz all dies zu einem faszinierenden musikalischen Kunstwerk.

Immmer wieder ist dieser historische König auf Planen und Tafeln zu sehen, wenn die Stiftung Denkmalschutz in Erhaltungsmaßnahmen involviert ist, zum Beispiel am Kornspeicher neben der Albrechtsburg in Meißen. (Deutschlandradio / David Ertl)

Aufnahme vom 10.11.2024 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Köln