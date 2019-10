In künstlerischen Darstellungen, in Büchern oder Filmen, tauchen Künstliche Intelligenz, Cyborgs und Roboter immer wieder als Sujet auf. Einen Überblick liefert jetzt eine neue Ausstellung im Essener Museum Folkwang unter dem Titel "I was a Robot - Science Fiction und Popkultur". Rund 250 Werke aus der schweizer Sammlung des Science-Fiction Museums Maison d´Ailleurs werden darin gezeigt: Plakate sowie Umschläge von Magazinen und Büchern, aber auch Schallplatten-Cover.

Eine Projektionsfläche für menschliche Sehnsüchte

"Die Werke sind versammelt in acht Räumen, die Themenkomplexe bilden", sagte Kritikerin Berit Hempel bei Corso. Die Ausstellung spielte vor allem mit den Bildern, die wir im Kopf haben. Es wird dargestellt, wie Roboter zur Projektionsfläche für menschliche Sehnsüchte wurden.