Bahntechnik Alstom-Konzern will Bahnsparte von Bombardier übernehmen

Der französische Alstom-Konzern will die Bahnsparte des kanadischen Unternehmens Bombardier für etwa sechs Milliarden Euro übernehmen. Der neue Riesen-Konzern käme damit auf eine erhebliche Marktkonzentrationen. So will er sich im Wettbewerb mit der großen Konkurrenz aus China besser positionieren.

Von Klemens Kindermann

