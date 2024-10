Barocke Klänge zwischen London und Mailand

Giovanni Battista Sammartini prägte den Übergang vom Barock zur Klassik. Seine Orchesterwerke erfreuten sich nicht nur in seiner Heimat Mailand, sondern auch in London großer Beliebtheit. (picture-alliance / Leemage)

Kaum war der Oboist Giuseppe Sammartini Ende der 1720er-Jahre in London eingetroffen, wurde er dort zum Publikumsliebling, nicht zuletzt in Werken von Georg Friedrich Händel. Aber auch die galant in Richtung Klassik deutenden Orchesterwerke seines jüngeren Bruders Giovanni Battista, der zeitlebens der Heimatstadt Mailand treu blieb, waren bald in England en vogue - oder „Most Celebrated“, wie es damals in den einschlägigen Notenausgaben hieß.

Wenig bekannte Londoner Instrumentalwelten

Das hat Concerto Köln für seine neue Produktion aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal zum Motto genommen. Die Oboistin Clara Blessing steht im Fokus des faszinierenden Programms, das bläserbetont in bislang wenig bekannte Londoner Instrumentalwelten aus dem zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts führt.