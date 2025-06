Neue Produktionen aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal

Tales of the Jazz Age



Noacks eigene Arrangements unter anderem von:



Fats Waller:

Squeeze Me



George Gershwin:

Slap That Bass



Kurt Weill:

Little Suite from The Threepenny Opera



Dazu Originalstücke wie:



Francis Poulenc:

Trois Mouvements perpétuels



Erwin Schulhoff:

Suite Dansante in Jazz Style



Leo Ornstein:

Suicide in an Airplane



Florian Noack, Klavier