Brandenburg stuft Landes-AfD als gesichert rechtsextremistisch ein.

Wer nicht zum "deutschen Mainstream" gehöre, solle zur Ausreise bewegt werden. Brandenburgs Innenminister Wilke erklärte, die Partei wolle den demokratischen Staat und seine Institutionen zerstören. Sie habe eigene Informationsblasen geschaffen und das Sag- und Denkbare verschoben.

In dem Vermerk des Landesverfassungsschutzes heißt es, gerade in der jüngeren Zeit seien bei der AfD in Brandenburg Verstöße gegen das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip festgestellt worden. Seit 2020 habe der Landesverband Kontakte zu rechtsextremen Vorfeldorganisationen gepflegt. Die Partei hatte zunächst per Eilantrag eine Veröffentlichung des Vermerks verhindert.

Brandenburg ist das vierte Bundesland, in dem die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft ist. In fünf weiteren Bundesländern gelten AfD-Landesverbände als Verdachtsfälle.

