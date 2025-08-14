Brandenburg
Begründung zur Einstufung des AfD-Landesverbands als gesichert rechtsextrem veröffentlicht: "Auf Kurs, den demokratischen Staat zerstören zu wollen"

Das Land Brandenburg stuft die AfD als "erwiesen rechtsextremistisch" ein. Das geht aus dem von Landesinnenminister Wilke veröffentlichten Gutachten des Verfassungsschutzes hervor. Wilke sagte in Potsdam, die AfD habe einen Weg eingeschlagen mit dem Ziel, den demokratischen Staat und seine Institutionen zu zerstören.

    Teilnehmer sitzen in der Auftaktveranstaltung der AfD in Brandenburg zur Landtagswahl vor dem Parteilogo.
    Brandenburg stuft Landes-AfD als gesichert rechtsextremistisch ein. (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)
    Im Gutachten heißt es, maßgebliche Vertreter des AfD-Landesverbandes zögen die Legitimität rechtsstaatlicher Verfahren und Entscheidungen in einer Weise in Zweifel, die auf eine generelle Verächtlichmachung des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland ziele. In der Migrationsdebatte bediene sich die Partei bewusst apokalyptischer Schreckensszenarien, um Ängste zu schüren und gesellschaftliche Spannungen zu verstärken.
    Die AfD Brandenburg galt seit 2020 als rechtsextremer Verdachtsfall.
    Diese Nachricht wurde am 14.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.