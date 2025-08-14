Brandenburg stuft Landes-AfD als gesichert rechtsextremistisch ein. (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Im Gutachten heißt es, maßgebliche Vertreter des AfD-Landesverbandes zögen die Legitimität rechtsstaatlicher Verfahren und Entscheidungen in einer Weise in Zweifel, die auf eine generelle Verächtlichmachung des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland ziele. In der Migrationsdebatte bediene sich die Partei bewusst apokalyptischer Schreckensszenarien, um Ängste zu schüren und gesellschaftliche Spannungen zu verstärken.

Die AfD Brandenburg galt seit 2020 als rechtsextremer Verdachtsfall.

