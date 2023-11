Die Hafenstadt Beirut ist die Heimat von Bandleader Nader Mansour, der mit seiner Musik zeigt, dass der Libanon seinen eigenen Rock ’n’ Roll hat. (Unsplash / Jo Kassis)

Indie-Rock aus dem Libanon wird im Westen kaum wahrgenommen. Bei "The Wanton Bishops" entsteht intensiver Rock Noir, den der massige Nader mit manischem Gesang und Texten über Liebe, Glaube und kulturelle Identität würzt.

Es sind Liebeserklärungen an die Heimatstadt Beirut, die partout nicht zur Ruhe kommt, an Gott, der einen in diesem Moloch Halt gibt, aber auch an seine Familie und Freunde, die ihm Kraft geben. Genau die, so Nader, brauche man in dieser Zeit - ob im Libanon oder anderswo.