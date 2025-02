Die Berliner Musikerin Albertine Sarges

Albertine Sarges große Liebe ist die Musik, die heimliche Leidenschaft: Vögel zu beobachten. (Sibylle Fendt)

Mit ihrem Vater hatte Albertine Sarges ein Begrüßungsritual: eine Art Call and Response-Jodeln. Allerdings ist die 37-Jährige nicht in Alpen aufgewachsen, sondern in Berlin-Kreuzberg. Geprägt von der Jodelbegrüßung, dem gemeinsamen Singen am Küchentisch und vielen anderen musikalischen Aktivitäten in ihrem Elternhaus, lernte Sarges als Kind Klavier spielen, schrieb als Jugendliche erste Songs und trat schon im Alter von 15 Jahren vor Publikum auf.

Auf der Bühne geblieben: erfolgreich

Bevor sie 2021 ihr erstes Album „The Sticky Fingers“ als Solokünstlerin herausbrachte, war sie mehrere Jahre als Live- und Studiomusikerin in den Bands von u.a. Kat Frankie, Stella Sommer oder Tristan Brusch aktiv. Ihre eigene Musik bewegt sich zwischen experimentellem Pop, post-punkigen Momenten und verträumten bis rauen Gitarren. Im Januar ist ihr zweites Album „Girl Missing“ erschienen.