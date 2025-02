Nicol Christin sieht sich als Schauspielerin, Musiker und Sprecherin und wuchs als Deutsch-Britin in Spanien auf. Inzwischen lebt sie in Berlin. (raphael schmidt kretz pr)

Die musikalische Schublade für Christin Nichols müsste eine große sein: Denn dort sollten New Wave, Shoegaze und Dream Pop genauso reinpassen wie Neue Deutsche Welle, Synthie-Klänge der 1980er-Jahre und Post Punk.

Bekannt als Schaupielerin

Viele kennen die Deutsch-Britin aus dem Schauspiel-Genre, etwa als Darstellerin im viel beachteten ARD-Fünfteiler „All you need“ oder als Schauspielerin an Theatern in Berlin und Leipzig, zudem als Synchronsprecherin oder, früher, mit dem Elektro-Punk-Duo Prada Meinhoff, das allerdings nur ein Album veröffentlicht hat.

2022 tritt sie unter eigenem Namen ins Rampenlicht und begeistert mit ihren mal deutschen, mal englischsprachigen Songs sowohl Fans als auch Kritiker.