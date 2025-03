Dem britischen Bluesmusiker Eric Clapton zum 80. Geburtstag

"Layla", "Tears In Heaven" oder "Wonderful Tonight" sind nur einige der unzähligen bekannten Songs, die man mit dem Namen Eric Clapton verbindet. (imago stock&people )

Er wurde mit John Mayall & The Bluesbreakers weltbekannt, war Mitglied der Supergroup Cream. „Clapton is God“ stand in den 1960ern als Graffito an einer Londoner Wand.

Er hat den Blues und die Blueskönige Albert, B.B. und Freddie King in Europa bekannt gemacht, sein großer Lehrmeister aber war zuerst Delta Blues-Pionier Robert Johnson.

Ein Leben für den Blues

Eric Clapton wurde am 30.3.1945 in Ripley in England geboren, er wuchs bei seinen Großeltern auf, die ihm sagten, seine damals 16-jährige Mutter sei seine Schwester. Er war in George Harrisons Frau verliebt, schenkte den Beatles das beste Solo ihres Katalogs. Er war heroin- und alkoholabhängig, ist ein Superstar, 17-facher Grammy-Gewinner und musste den Tod seines kleinen Sohnes verkraften.

Mit seinem Album „MTV unplugged“ erfand er sich neu – und seine gelegentlichen starrköpfigen Äußerungen lassen ihn alt aussehen. Dennoch: eine Würdigung zum 80!