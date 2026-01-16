Umweltministerium

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) (Katharina Kausche / dpa / Katharina Kausche)

Eine Ministeriumssprecherin sagte dem Deutschlandfunk, Grund seien letzte Detailabstimmungen innerhalb der Bundesregierung. Eigentlich war für den Vormittag eine Pressekonferenz angesetzt. Bereits bekannt ist, dass die Prämie für den Kauf oder das Leasing von E-Autos und bestimmte Plug-In-Hybride gelten soll. Den Zuschuss sollen Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen beantragen dürfen. Noch nicht bekannt waren der genaue Start der Förderung und welche Plug-In-Hybride gefördert werden.

Eine ähnliche Prämie beim Kauf von Elektroautos war durch die Ampel-Koalition aus finanziellen Gründen eingestellt worden.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.