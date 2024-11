Aufklärung der Gewaltvorwürfe im Turnen

Bundesregierung verweist auf "Autonomie des Sports"

Psychische und physische Gewalt im Turnen am Bundesstützpunkt Sachsen: Die Vorwürfe gegen Trainerin Gabriele Frehse beschäftigen die deutsche Sportpolitik seit Ende November. Die Bundesregierung will sich weiterhin nicht in die Aufklärung einmischen. Die FDP kritisiert das.