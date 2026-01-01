Russischer Angriffskrieg

Dieses Bild aus einem undatierten Video zeigt einen Mann in Tarnkleidung, der an einem ungenannten Ort neben einer angeblich abgeschossenen Drohne steht, bei der es sich angeblich um eine der ukrainischen Drohnen handelt, die an einem angeblichen Angriff auf eine Residenz von Russlands Präsident Wladimir Putin in dieser Woche beteiligt waren. (dpa / Russian Defense Minis / Uncredited)

Das melden mehrere US-Medien, darunter das "Wall Street Journal" und der Sender CNN, unter Berufung auf Regierungsvertreter. Der amerikanische Auslandsgeheimdienst widerspricht damit Vorwürfen aus Moskau. Laut CIA-Bericht hat der ukrainische Drohnenangriff einem militärischen Ziel gegolten, das zwar in der selben Region wie Putins Residenz liegt, nicht aber in direkter Nähe. US-Präsident Trump sei über diese Erkenntnisse informiert worden. Am gleichen Tag verbreitete dieser einen russlandkritischen Artikel auf seiner Plattform Truth Social. Zuvor hatte die Ukraine die russischen Vorwürfe dementiert. Auch Vertreter der EU sowie Experten wiesen die Darstellung Moskaus zurück.

Die russische Führung veröffentlichte dagegen Videomaterial, das den ukrainischen Angriff auf die Präsidentenresidenz belegen soll.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.