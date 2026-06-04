Krieg im Nahen Osten

Es gab zudem 15 Verletzte. Laut einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa wurden mehrere Wohnungen in Gaza-Stadt getroffen. Die israelische Armee erklärte, die Angaben zu prüfen.
Offiziell gilt seit Oktober vergangenen Jahres eine Waffenruhe für den Gazastreifen. Dennoch kommt es immer wieder zu israelischen Angriffen und zu Kämpfen. Israels Ministerpräsident Netanjahu hatte zuletzt angekündigt, die militärische Kontrolle über das Palästinensergebiet von derzeit 60 auf 70 Prozent der Fläche ausweiten zu wollen.
Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.