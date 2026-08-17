Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2026
Wahlumfragen und Prognosen
Welche Partei liegt in den Umfragen vorne? Welche Koalitionen sind möglich? Die aktuellen Wahlumfragen führender Meinungsforschungsinstitute zur Abgeordnetenhauswahl Berlin am 20. September.
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Sie können wechseln zwischen den Umfragewerten der Institute Infratest dimap und INSA. Die neueste Wahlumfrage ist jeweils die erste in der Liste.
Welche Partei führt aktuell in den Umfragen?
Was für eine Sitzverteilung ergäbe sich daraus?
Welche Parteien könnten gemeinsam auf eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus kommen?
Zufriedenheit mit der Arbeit des Berliner Senats (nach Parteianhängern)
Zufriedenheit mit der Arbeit der Parteispitzen in Berlin
Wer hätte die größte Zustimmung in einer Direktwahl?
Umfragen im Zeitverlauf