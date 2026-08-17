Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2026
Wahlumfragen und Prognosen

Welche Partei liegt in den Umfragen vorne? Welche Koalitionen sind möglich? Die aktuellen Wahlumfragen führender Meinungsforschungsinstitute zur Abgeordnetenhauswahl Berlin am 20. September.

    Cornelia Seibeld, Präsidentin des Abgeordnetenhauses, spricht während einer Gedenkstunde zur Umbenennung des Platzes vor dem Berliner Abgeordnetenhaus in «Margot-Friedländer-Platz».
    Berliner Wahl zum Abgeordnetenhaus (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)
    Sie können wechseln zwischen den Umfragewerten der Institute Infratest dimap und INSA. Die neueste Wahlumfrage ist jeweils die erste in der Liste.

    Welche Partei führt aktuell in den Umfragen?

    Was für eine Sitzverteilung ergäbe sich daraus?

    Welche Parteien könnten gemeinsam auf eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus kommen?

    Zufriedenheit mit der Arbeit des Berliner Senats (nach Parteianhängern)

    Zufriedenheit mit der Arbeit der Parteispitzen in Berlin

    Wer hätte die größte Zustimmung in einer Direktwahl?

    Umfragen im Zeitverlauf