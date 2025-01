Asyldebatte

Was wann im Bundestag abgestimmt wird

Die Anträge der Union und damit die Debatte um die „Brandmauer“ zur AfD kommen in den Bundestag: zunächst am Mittwoch und dann, noch wichtiger, am Freitag mit der Abstimmung über das „Zustrombegrenzungsgesetz“. Welche Partei wird sich wie verhalten?