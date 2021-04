Bernhard Vogel gehörte über 40 Jahre dem Parteivorstand der CDU an. Kaum jemand hat die Entwicklung der Partei so intensiv beobachtet - auch in den verschiedensten Führungspositionen. Der jüngere Bruder des SPD-Politikers Hans-Jochen Vogel war Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und Thüringen. Bislang ein Novum: Vogel ist bis heute der einzige Nachkriegspolitiker, der das Amt des Ministerpräsidenten in zwei Bundesländern ausübte.

K-Frage: Vogel fordert schnelle Entscheidung

Vogel sprach im Interview der Woche im Deutschlandfunk von einer "ärgerlichen Situation" in seiner Partei. "Die Union muss so schnell wie möglich die Entscheidung über ihren Kanzlerkandidaten treffen, das verdient jetzt keinen Aufschub mehr und sollte möglichst in den nächsten Tagen erfolgen", fordert Vogel im Dlf.

Laschet und Söder - beide können Kanzlerkandidat

Sowohl Armin Laschet (CDU) als auch Markus Söder (CSU) würden die Voraussetzungen für einen Kanzlerkandidaten mitbringen und kämen infrage. Allerdings beobacht Bernhard Vogel in den letzten Tagen "eine Verschiebung der politischen Tektur". "Herr Laschet fragt seine zuständigen Gremien, das Präsidium und den Bundesvorstand der CDU. Und Herr Söder kündigt zunächst an, dass er sich einem solchen Votum unterordnen würde, verlangt aber jetzt Unterstützung einer breiteren Autorität. Das heißt, er stellt die Autorität und die Legitimation der gewählten Gremien der CDU infrage", sagte Bernhard Vogel.

Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU) am 11.04.2021 in Berlin (dpa | Michael Kappeler)Wer wird Kanzlerkandidat von CDU und CSU?

Sowohl Markus Söder, CSU-Chef und Ministerpräsident von Bayern, als auch Armin Laschet, CDU-Vorsitzender und NRW-Ministerpräsident, wollen Kanzler werden. Nun soll schnell eine Entscheidung her – doch eine einvernehmliche Lösung ist bisher nicht in Sicht.

Laut DeutschlandTrend für das ARD-Morgenmagazin würde CSU-Chef Söder das Rennen klar für sich entscheiden, wenn es nach den Bürgern ginge. Doch genau hier sieht Vogel das Problem im Machtkampf zwischen Laschet und Söder: "Es stehen sich zwei grundsätzliche Positionen gegenüber. Die eine, dass die Entscheidungen in den gewählten Gremien getroffen werden müssen. Und die andere, die sich auf Umfrageergebnisse stütz", so Vogel.

Meinungsumfragen können sich ändern

Meinungsumfragen müsse man sehr ernst nehmen, sie könnten sich in wenigen Wochen aber völlig verändern. "Hätten wir den Kanzlerkandidaten vor ein paar Monaten aufgestellt, da hatte der Gesundheitsminister die meiste Zustimmung. Heute stützt sich Herr Söder auf diese Umfrage."

Der CDU-Politiker und Ministerpräsident a.D. sieht noch einen weiteren wesentlichen Unterschied in Sachen Meinungsumfragen und widerspricht Markus Söder (CSU), der sich auf die breite Unterstützung auch in den nicht zuständigen Gremien beruft: "Es gibt keine Verantwortlichen, ich kann Gremien zur Verantwortung ziehen und ihre Mitglieder das nächste Mal nicht mehr wählen, ich kann aber die bei Meinungsumfragen Befragte nicht für ihre Aussage zur Verantwortung ziehen."

(imago-images/Christian Spicker)K-Frage der Union – Eskalation ohne inhaltliches Fundament

Wer beerbt die "ewige Kanzlerin" Angela Merkel? Bei dieser Frage gebe es eine Erwartungshaltung in der Bevölkerung, kommentiert Michael Seidel, Chefredakteur der Schweriner Volkszeitung. Doch sei dies weniger eine Frage der konkreten Personen sondern der Inhalte, für die diese Personen stehen sollte

"Wir gefährden letztendlich die Stabilität unserer repräsentativen Demokratie, wenn wir nicht mehr auf die gewählten Gremien achten, sondern wenn wir die Entscheidung nach Allensbach und die dort gemachten Meinungsumfragen geben", kritisierte Vogel im Dlf.

Bundestagswahl entscheidet sich an anderen Fragen

Vogel selbst hatte nach der Wahl Laschets im Januar angekündigt, ihn zu unterstützen. Dass es aus den Gremien andere Äußerungen gebe, komme nun einmal leider vor. "Das erleben wir ja nicht zum ersten Mal und dadurch dürfen wir uns nicht verwirren lassen", sagte Vogel.

Man müsse jetzt einen klaren Kopf behalten und eine Entscheidung für einen aufgestellten Kanzlerkandidaten fällen, hinter dem die Union dann auch geschlossen stehe. Wie die Bundestagswahlen ausgehen, entscheide sich nicht heute, sondern im Sommer, "wenn wir wissen, wie die Pandemie ausgeht und wie wir die Zukunftsfragen lösen", unterstrich Vogel.

(picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Odd Andersen)Friedrich Merz: "Wir sind noch drei Prozentpunkte von einer Kanzlerin Baerbock entfernt"

In der Debatte um einen Kanzlerkandidaten unterstützt Friedrich Merz Armin Laschet. In Anbetracht der Bundestagswahl und des starken Kurses der Grünen müsse schnell eine Entscheidung her, sagte Merz im Dlf.

Das Schweigen der Kanzlerin

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur bisher geschwiegen. Dafür zeigte Bernhard Vogel volles Verständnis. Sie habe sich klar positioniert: "Sie wird bis zum Ende dieser Legislaturperiode als Kanzlerin agieren. Sie will sich danach zurückziehen, was sie übrigens nach 16 Jahren auch verdient hat. Und es wäre schädlich, wenn sie sich jetzt in dieser Auseinandersetzung mehr als notwendig einmischte", sagte Vogel.

(IMAGO / Future Image)Von Lucke: "Söder hat die CDU in eine Falle gelockt"

Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke sagte im Dlf, CSU-Chef Markus Söder habe mit seinem Verhalten den Preis für Verhandlungen im Falle eines Wahlsiegs der Union hochgetrieben.