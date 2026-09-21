Wahlsieg der Linken in Berlin

Die Spitzenkandidatin der Linken in Berlin, Elif Eralp (Archivfoto vom 20.9.2026). (picture alliance / Anadolu / Halil Sagirkaya)

SPD und Grüne könnten zusammen mit der Linkspartei die nächste Regierung in der Hauptstadt stellen. Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Reichinnek wies unterdessen Antisemitismus-Vorwürfe gegen ihre Partei zurück. Sie sagte im Deutschlandfunk, es gebe dazu eine klare Positionierung. Sie sprach von einer roten Haltelinie - wer die überschreibe, habe in der Partei nichts verloren.

Zu dem Besuch eines führenden Clan-Mitglieds auf der Wahlparty sagte die Spitzenkandidatin der Berliner Linken, Eralp, der Mann sei nicht eingeladen gewesen und man habe ihn wieder weggeschickt.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.