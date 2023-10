Washington

US-Präsident Biden empfängt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Michel im Weißen Haus. (picture-alliance/Fotostand)

Bei dem Treffen im Weißen Haus stehen die Lage im Nahen Osten sowie der Krieg in der Ukraine im Fokus. Außerdem soll es um handelspolitische Fragen zwischen den USA und der EU gehen. Zuletzt hatte es Streit über ein US-Gesetz gegeben, das milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz und Subventionen für die US-Industrie vorsieht. In der EU werden Wettbewerbsnachteile befürchtet. Ein weiteres Thema sind die Sonderzölle der USA auf Stahl- und Aluminiumimporte aus Europa. Eine 2021 getroffene Vereinbarung, um den Streit vorläufig beizulegen, läuft Ende des Jahres ab. Eine finale Lösung steht weiter aus.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.