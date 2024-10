Nach iranischem Angriff auf Israel

Eine mobile israelische Artillerieeinheit feuert eine Granate aus dem Norden Israels in Richtung Libanon. (AP / dpa / Baz Ratner)

Zugleich betonte der US-Präsident, nach dem derzeitigen Stand scheine der Angriff unwirksam gewesen zu sein. Das sei ein Beweis für die militärischen Fähigkeiten Israels und des US-Militärs.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell sprach von einem gefährlichen Zyklus aus Angriffen und Vergeltungsschlägen, der außer Kontrolle zu geraten drohe. Nötig sei ein sofortiger Waffenstillstand in der gesamten Region. Ähnlich äußerte sich der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres. Der UNO-Sicherheitsrat will sich heute mit der Lage im Nahen Osten befassen.

Bundesaußenministerin Baerbock erklärte, durch den iranischen Angriff werde die Region weiter in den Abgrund gezogen. Frankreichs Regierungschef Barnier warnte ebenfalls vor einer andauernden Eskalation. Der britische Premierminister Starmer sagte, sein Land stehe geschlossen hinter Israel und setze sich für dessen Sicherheit ein.

Weitere Angriffe auf Hisbollah

Israels Regierungschef Netanjahu bezeichnete den iranischen Angriff auf sein Land als großen Fehler. Teheran werde dafür bezahlen. Das US-Nachrichtenportal Axios meldete, Israel werde innerhalb der kommenden Tage reagieren. Ziel von Angriffen könnten Ölanlagen im Iran und andere strategische Standorte sein.

Die Armee griff zudem in der Nacht weitere Ziele in der libanesische Hauptstadt Beirut an. Laut einem Sprecher galten sie der pro-iranischen Hisbollah-Miliz. Einzelheiten wurden nicht genannt. Die Hisbollah gab an, sie habe israelische Soldaten daran gehindert, die in den libanesischen Ort Adaisseh einzudringen. Die Israelis seien zum Rückzug gezwungen worden.

Palästinensische Medien melden zudem einen israelischen Luftangriff auf eine Schule und ein Gebäude zur Unterbringung von Vertrieben im Gazastreifen. Dabei seien mehr als 30 Menschen getötet worden.

Gestern Abend hatte der Iran rund 200 Raketen auf Israel abgefeuert. Die meisten wurden nach Militärangaben abgefangen. Es gab mehrere Verletzte. Im Westjordanland starb ein Palästinenser laut örtlichem Zivilschutz durch herabfallende Trümmer. Der Iran bezeichnete sein Vorgehen als Vergeltung unter anderem für die Tötung von Hisbollah-Chef Nasrallah.

Weiterführende Informationen

Alle aktuellen Entwicklungen lesen Sie in unserem Newsblog zur Lage im Nahen Osten

Diese Nachricht wurde am 02.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.