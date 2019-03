Britische Pläne für No-Deal-Brexit Erstmal (fast) keine Zölle

Großbritannien will im Fall eines ungeordneten EU-Austritts auf die meisten Importgüter keine Zölle erheben. Nur seine "sensiblen Industriezweige" will das Land mit Abgaben schützen. Auf Zollkontrollen an der Grenze zu Irland will London auch verzichten.

Von Friedbert Meurer

