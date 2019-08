Als die Autorin Julia Korbik die erste Auflage ihres Buches "Stand up - Feminismus für alle" herausgebracht hat, hat sie sich nicht vorstellen können, dass "ein Mann namens Donald Trump tatsächlich US-Präsident werden kann". So schreibt sie es im Vorwort der überarbeiteten neuen Ausgabe – und macht damit deutlich, dass aus feministischer Perspektive nicht alles besser geworden ist.

Allerdings habe sich der Diskurs über Feminismus verändert: "Viele junge Frauen finden es cool, und auch Modemarken drucken feministische Slogans auf T-Shirts", sagte Korbik im Corsogespräch im Deutschlandfunk. Darüber hinaus habe die #MeToo-Debatte habe das Thema weiter in den Mainstream gebracht.

Sexismus spielt eine große Rolle

Doch in der Realität habe sich vielfach zu wenig getan. So spiele Sexismus im Alltag immer noch eine große Rolle - und, so macht Julia Korbik deutlich, oft sei es schwierig, Sexismus zu kritisieren. Beispielsweise, wenn es ein Abhängigkeitsverhältnis im Berufsleben gibt.

"Stand Up" liefert einige Debattenbeiträge und eine zeitgemäße Erzählung von Feminismus: "Ich glaube Feminismus steht für viele immer noch für eine gewisse Aggressivität", so Korbik. Sie selbst wolle mit ihrem Buch neue Denkanstöße liefern.

Julia Korbik: "Stand Up - Feminismus für alle"

Kein & Aber Zürich, 2019. 432 Seiten, 24 Euro.