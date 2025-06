Krieg mit Israel

Wadephul ging in diesem Zusammenhang auch auf jüngste Äußerungen des iranischen Präsidenten Peseschkian ein, wonach dessen Land keine Absicht habe, Atomwaffen zu entwickeln. Die Worte höre er wohl, allein fehle ihm bisher der Glaube, bemerkte Wadephul . Die Führung in Teheran müsse sich hinreichend an den Atomwaffensperrvertrag und andere Vereinbarungen halten.