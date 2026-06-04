Sparpläne
Bundesgesundheitsministerin Warken legt Entwurf für Pflegereform vor

Bundesgesundheitsministerin Warken plant einen höheren Pflegebeitrag für kinderlose Menschen. Das geht aus dem Reformentwurf der CDU-Politikerin hervor, der dem Deutschlandfunk und anderen Medien vorliegt. Darin vorgesehen sind außerdem höhere Hürden für eine Einstufung in einen Pflegegrad.

    Nina Warken spricht an einem Rednerpult und gestikuliert.
    Bundesgesundheitsministerin Warken hat einen Entwurf zur Pflegereform vorgelegt. (picture alliance / dpa / Bernd Elmenthaler / Geisler-Fotopr)
    Zudem soll die Beitragsbemessungsgrenze angehoben werden. Beschäftigte in Minijobs sollen künftig in die Pflegeversicherung einzahlen. Grundsätzlich soll das System aus gesetzlicher und privater Versicherung beibehalten werden.
    Mit der Reform will die Bundesregierung Beitragssteigerungen verhindern. Bislang rechnet Warken bei der Pflegeversicherung mit einem Defizit in zweistelliger Milliardenhöhe pro Jahr. Die Pflegereform gehört zu den Vorhaben, die die Regierung noch in diesem Sommer beschließen will.
    Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.