Zudem soll die Beitragsbemessungsgrenze angehoben werden. Beschäftigte in Minijobs sollen künftig in die Pflegeversicherung einzahlen. Grundsätzlich soll das System aus gesetzlicher und privater Versicherung beibehalten werden.
Mit der Reform will die Bundesregierung Beitragssteigerungen verhindern. Bislang rechnet Warken bei der Pflegeversicherung mit einem Defizit in zweistelliger Milliardenhöhe pro Jahr. Die Pflegereform gehört zu den Vorhaben, die die Regierung noch in diesem Sommer beschließen will.
Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.