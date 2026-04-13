Hohe Kraftstoffpreise

Markus Söder (l-r, CSU), Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bärbel Bas (SPD) sowie Lars Klingbeil (SPD), nehmen an der Pressekonferenz nach dem Koalitonsausschuss teil. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Bundeskanzler Merz sagte in Berlin, die Mineralölsteuer werde für zwei Monate um 17 Cent gesenkt. Dies werde schnell die Lage der Autofahrer und der Unternehmen verbessern. Die Regierung erwarte, dass die Mineralölwirtschaft diese Steuersenkung "direkt und ohne Einschränkungen" weitergebe. Zudem biete man an, dass die Arbeitgeber ihren Beschäftigten eine steuer- und abgabenfreie Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro zahlen können.

Merz betonte, der Iran-Krieg sei die eigentliche Ursache der gestiegenen Energiepreise. Der Staat könne nicht jedes Ergebnis an den Märkten ausgleichen. Er versprach zudem eine schnelle Reform des Gesundheitssystems. Man wolle noch im April im Kabinett einen Gesetzentwurf beschließen, der im Wesentlichen die Vorschläge der Expertenkommission umsetzen werde.

Bas: Kartellrecht verschärfen

Die SPD-Vorsitzende Bas erklärte, neben den beschlossenen Entlastungen für Verbraucher und Wirtschaft werde die Koalition das Kartellrecht weiter verschärfen. Eine Abzocke an den Zapfsäulen wolle man künftig verhindern.

CSU-Chef Söder hob hervor, dass man sich auf eine einheitliche Haltung zum Verbrenner verständigt habe. Man sei sich einig, dass ein starres Verbrenner-Aus falsch wäre. Söder bezeichnete die vereinbarten Maßnahmen als "echtes Autopaket". Er erklärte zudem, die Koalition wolle die heimische Gasförderung stärken.

Steuerreform und Reform des Gesundheitssystems geplant

Darüber hinaus einigte sich die Koalition darauf, die im Koalitionsvertrag vereinbarte Steuerreform für untere und mittlere Einkommensgruppen zum 1. Januar 2027 in Kraft zu setzen, wie Merz weiter sagte. An deren Details werde "jetzt intensiv gearbeitet". Er versprach zudem eine schnelle Reform des Gesundheitssystems. Man wolle noch im April im Kabinett einen Gesetzentwurf beschließen, der im Wesentlichen die Vorschläge der Expertenkommission umsetzen werde.

Spitzenvertreter der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD hatten am Wochenende in Berlin über Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger und über Sozialreformen beraten.

Kritik von BUND und Wirtschaftsweiser Schnitzer

Kritik an der geplanten Absenkung der Energiesteuer kam vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Damit würden vor allem Menschen entlastet, die sehr viel Auto fahren, erklärte die BUND-Geschäftsführerin Politik, Graichen. Denjenigen, die wirklich Entlastung brauchen, helfe die Maßnahmen aber wenig. Graichen empfahl, stattdessen ein Mobilitätsgeld auszuzahlen und mit einem befristeten Tempolimit den Kraftstoffverbrauch zu senken.

Die Wirtschaftsweise Schnitzer äußerte sich ebenfalls unzufrieden. Die Steuersenkung sei "eine Hilfe mit der Gießkanne, auch für Menschen, die den höheren Preis verkraften können", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es reduziere den Anreiz, den Spritverbrauch zu senken, und lasse die Menschen im Glauben, der Staat schützt sie vor allen Krisen von außen, auch die Reichen.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.