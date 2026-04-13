Die Regierung erwarte, dass die Mineralölwirtschaft diese Steuersenkung "direkt und ohne Einschränkungen" weitergebe, sagte Merz. Die Koalition habe zudem vereinbart, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten eine steuerfreie Prämie von bis zu 1.000 Euro zahlen können. Finanziert werden soll die Maßnahme dem Beschlusspapier der Koalition zufolge durch eine Erhöhung der Tabaksteuer.
Spitzenvertreter der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD hatten am Wochenende in Berlin über Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger beraten. Ein weiteres Thema waren die geplanten Sozialreformen.
Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.