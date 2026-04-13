Entlastungen

Bundesregierung will Steuer für Diesel und Benzin um etwa 17 Cent pro Liter senken

Die schwarz-rote Koalition senkt wegen der hohen Kraftstoffpreise vorübergehend die Energiesteuer für Diesel und Benzin. Bundeskanzler Merz sagte in Berlin, die Steuer werde für zwei Monate um 17 Cent brutto pro Liter reduziert. Dadurch würden sowohl Autofahrer als auch die Betriebe sehr schnell entlastet.