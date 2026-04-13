Entlastungen
Bundesregierung will Steuer für Diesel und Benzin um etwa 17 Cent pro Liter senken

Die schwarz-rote Koalition senkt wegen der hohen Kraftstoffpreise vorübergehend die Energiesteuer für Diesel und Benzin. Bundeskanzler Merz sagte in Berlin, die Steuer werde für zwei Monate um 17 Cent brutto pro Liter reduziert. Dadurch würden sowohl Autofahrer als auch die Betriebe sehr schnell entlastet.

    Markus Söder (l-r, CSU), Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bärbel Bas (SPD) sowie Lars Klingbeil (SPD), nehmen an der Pressekonferenz nach dem Koalitonsausschuss teil.
    Markus Söder (l-r, CSU), Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bärbel Bas (SPD) sowie Lars Klingbeil (SPD), nehmen an der Pressekonferenz nach dem Koalitonsausschuss teil. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)
    Die Regierung erwarte, dass die Mineralölwirtschaft diese Steuersenkung "direkt und ohne Einschränkungen" weitergebe, sagte Merz. Die Koalition habe zudem vereinbart, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten eine steuerfreie Prämie von bis zu 1.000 Euro zahlen können. Finanziert werden soll die Maßnahme dem Beschlusspapier der Koalition zufolge durch eine Erhöhung der Tabaksteuer.
    Spitzenvertreter der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD hatten am Wochenende in Berlin über Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger beraten. Ein weiteres Thema waren die geplanten Sozialreformen.
    Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.