Riester-Nachfolge

Im Bundestag wird heute über die Reform der Riester-Rente debattiert (Archivbild). (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Die Bundesregierung will so mehr Menschen dazu bewegen, zusätzlich fürs Alter zu sparen. Der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler, Klingbeil, bezeichnete die Reform als Meilenstein. Die private Altersvorsorge werde für kleinere Einkommen attraktiver. Auch Familien würden in den Fokus genommen. Der finanzpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Günzler, sagte, das neue Modell sei kostengünstig, flexibel, unbürokratischer sowie renditestärker.

Der AfD-Abgeordnete Douglas warf der Koalition vor, den Menschen nicht die Wahrheit zu sagen. Er forderte umfassendere Finanzreformen, da die Rentenkasse leer sei. Die Grünen-Abgeordnete Schmidt bemängelte, dass Geringverdiener nicht ausreichend erreicht würden.

Die Riesterrente als bisherige Form der privaten Altersvorsorge war 2002 eingeführt worden. Sie steht seit Jahren in der Kritik.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.