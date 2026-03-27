Riester-Nachfolge
Bundestag beschließt Reform der privaten Altersvorsorge

Der Bundestag hat die Reform der privaten Altersvorsorge beschlossen. Der Vorschlag für eine Nachfolge der Riester-Rente wurde mit Stimmen von Union und SPD angenommen. Die neue staatlich geförderte Rente sieht Angebote mit garantierten Auszahlungen und Modelle ohne Garantien vor, die höhere Renditen ermöglichen.

    Ein Ordner mit der Aufschrift "Rente Riester Vertrag" steht zwischen anderen Aktenordnern.
    Im Bundestag wird heute über die Reform der Riester-Rente debattiert (Archivbild). (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)
    Die Bundesregierung will so mehr Menschen dazu bewegen, zusätzlich fürs Alter zu sparen. Der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler, Klingbeil, bezeichnete die Reform als Meilenstein. Die private Altersvorsorge werde für kleinere Einkommen attraktiver. Auch Familien würden in den Fokus genommen. Der finanzpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Günzler, sagte, das neue Modell sei kostengünstig, flexibel, unbürokratischer sowie renditestärker.
    Der AfD-Abgeordnete Douglas warf der Koalition vor, den Menschen nicht die Wahrheit zu sagen. Er forderte umfassendere Finanzreformen, da die Rentenkasse leer sei. Die Grünen-Abgeordnete Schmidt bemängelte, dass Geringverdiener nicht ausreichend erreicht würden.
    Die Riesterrente als bisherige Form der privaten Altersvorsorge war 2002 eingeführt worden. Sie steht seit Jahren in der Kritik.
    Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.