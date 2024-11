Nach US-Wahl

Bundestag (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Bundesaußenministerin Baerbock sagte, nach der Wahl des Republikaners Trump müssten die Europäer mehr sicherheitspolitische Verantwortung für sich übernehmen. Investitionen in die europäische Sicherheit müsse man groß denken und groß machen, so die Grünen-Politikerin. Der SPD-Abgeordnete Stegner betonte, Deutschland habe den Amerikanern viel zu verdanken - etwa dass das Land überhaupt eine Demokratie sei. Er sei sich sicher, dass die Regierung Trump für die USA eine Rosskur sei, aber auch dies werde das Land überstehen. Der Politiker Moosdorf von der AfD erklärte, seine Partei begrüße Trumps Wahlsieg ausdrücklich; Deutschland könne von seiner Politik lernen. Die BSW-Politikerin Wagenknecht zog dagegen in Zweifel, dass man die Partnerschaft mit den USA wie bisher weiterführen könne. Sie sprach von "transatlantischer Vasallen-Treue" und dass Deutschland sich so den Zugang zu wichtigen Märkten und zu billiger Energie verbaue.

