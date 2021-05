Die Linke steht für einen politischen und gesellschaftlichen Systemwechsel in Deutschland. Das betrifft die Außenpolitik genauso wie unser Gesundheitssystem oder die durchschnittliche Arbeitszeit.

Das Spitzdenduo für die Bundestagswahl steht mit dem 63-jährigen Dietmar Bartsch und der 40-jährigen Janine Wissler fest. Die beiden verbinden nicht nur unterschiedliche Generationen innerhalb der Partei, sondern auch Ost- und Westdeutschland sowie Realpolitik mit linken Prinzipien.

(picture alliance /dpa / Kay Nietfeld)Bundestagswahl - Spitzenduo zeigt Spannweite der Linken

Die Linkspartei hat ihr Spitzenduo für die Bundestagswahl gekürt: Realpolitiker Dietmar Bartsch und Co-Parteivorsitzende Janine Wissler, die auf rote Linien pocht. Auf beide wartet eine Menge Überzeugungsarbeit.

Welche Forderungen hat die Partei Die Linke?

Arbeit

Der Mindestlohn soll auf 13 Euro erhöht werden, die Normalarbeitszeit dagegen auf etwa 30 Stunden pro Woche reduziert und die Höchstarbeitszeit auf 40 begrenzt werden. Leiharbeit soll verboten und sachgrundlose Befristung abgeschafft werden. Für Manager- und Vorstandsgehälter soll es verbindliche Obergrenzen geben: "Sie dürfen nicht mehr als das Zwanzigfache des niedrigsten Gehalts im Unternehmen betragen".

Familien und Bildung

Hier fordert die Linke unter anderem eine gebührenfreie öffentliche Kinderbetreuung und ein Mindestelterngeld mit einer längeren Laufzeit (12 Monate pro Elternteil). Mehr Personal für Kitas und Schulen und Investition in Infrastruktur und Digitalisierung stehen ebenfalls im Entwurf. Das Ziel: Bildungsgerechtigkeit.

Grundsicherung

Ziel ist die Abschaffung von Hartz IV. Stattdessen soll es ein "garantiertes, sanktionsfreies Mindesteinkommen in jeder Lebenssituation" in Höhe von 1.200 Euro geben. Das gilt auch für die Rente. Alle Erwerbstätigen zahlen in das Sozialsystem ein – auch Beamte, Selbstständige und Unternehmer

Gesundheitssystem

Die Trennung von privater und gesetzlicher Krankenversicherung soll abgeschafft werden. Die Leistungen sollen in beiden Fällen gleich sein. Es soll eine gemeinsame Solidarische Gesundheitsversicherung geben und kein Zwei-Klassen-System. Ein weiteres Ziel ist eine Pflegevollversicherung, bei der es keinen Eigenanteil mehr gibt und keine private Pflegeversicherung.

Für Pflegekräfte will die Linke 500 Euro mehr Gehalt und eine gesetzliche Personalbemessung für alle Berufe in Krankenhäuser und Pflegeheimen. Die Fallpauschale in Krankenhäusern soll abgeschafft werden und die Krankenhäuser in die öffentliche Hand und die Gemeinnützigkeit überführt werden – die Entnahme von Gewinnen durch Krankenhausbetreiber soll verboten werden, die Gewinne müssten im Betrieb bleiben. Es soll einen Fonds des Bundes zur Rekommunalisierung geben.

Bauen und Wohnen

Die Linke will einen deutschlandweiten Mietendeckel. Außerdem soll die Spekulation mit Wohnungen abgeschafft werden. Auch Bodenpreise sollen gedeckelt werden, die Privatisierung von öffentlichen Grundstücken durch ein Bodensicherungsgesetz gestoppt, Immobilien- und Hedgefonds die Zulassung entzogen werden, damit Wohnraum kein Spekulationsobjekt mehr ist. Ein Vergesellschaftungsgesetz soll ermöglichen, dass Grund und Boden einfacher in öffentliches Eigentum überführt werden können.

Digitalisierung

Ein Internetzugang für alle wird gefordert und ein Ausbau der Netze im ländlichen Raum. Aber auch die Möglichkeit, ohne Smartphone und App in Zukunft noch zum Beispiel Bus und Bahn fahren zu können. Einen besonderen Blick wirft die Linke auf das Thema Datenschutz und Nachhaltigkeit bei Produktion und Nutzung digitaler Medien und Endgeräten.

Wirtschaft

Die Partei fordert unter anderem Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften gegen sogenanntes Union-Busting (Firmen, die Betriebsratsgründungen verhindern oder Betriebsräte behindern), eine nachhaltige Wirtschaftspolitik, die nicht auf Standortkonkurrenz setzt, sondern mehr auf die Nachfrage im Inneren ausgerichtet ist.

Klima

Geplant ist ein Klima-Transformationsfonds in Höhe von 20 Milliarden Euro für den Umbau der Industrie und die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen in diesen Bereichen. Das Ziel ist ein CO2-neutrales Deutschland bis zum Jahr 2035. Beim Thema Mobilität geht es vor allem um den Ausbau der Bahn und des öffentlichen Nahverkehrs auf dem Land und Preissenkungen für Fahrgäste.

Steuer

Die Linke möchte eine progressive Vermögenssteuer einführen, die in erster Linie Superreiche treffen soll und nicht die klassischen "Häusle-Bauer". Freibeträge will die Linke anheben. Der Vorschlag: Bis 1.200 Euro pro Monat sind steuerfrei. Die Erbschaftssteuer soll wieder eingeführt werden.

Coronafolgekosten

Eine Idee und Forderung der Linken: Eine einmalige Vermögensabgabe zur Finanzierung der Folgekosten der Corona-Krise (10-30 Prozent, Zahlung über 20 Jahre).

Ost-West

Das Rentenniveau in Ost und West sollen angeglichen werden. Eine weitere Forderung ist die Einsetzung eines Treuhand-Untersuchungsausschusses.

Außen- und Sicherheitspolitik

Im Wahlprogrammentwurf fordert die Linke die Auflösung der NATO und ihre Ersetzung durch "ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands, das Abrüstung als ein zentrales Ziel hat".

Wie grenzt sich Die Linke von anderen Parteien ab?

Die Forderungen im sozialen Bereich gehen weiter als die von der inhaltlich leicht nach links gerückten SPD und denen der Grünen. Unter anderem fordert die Linke 1.200 Euro soziale Mindestsicherung, weniger Wochenarbeitszeit, einen bundesweiten Mietendeckel, größere Staats- und Verstaatlichungsprogramme – gegenfinanziert durch die Besteuerung von Millionenvermögen; ein Programm, in dem die Partei vor allem versucht, Maßnahmen gegen die wachsende soziale Kluft im Land zu ergreifen.

Welche Koalitionen strebt Die Linke an?

Im Frühjahr 2021 scheint hinsichtlich der Koalitionsbereitschaft der Linken vieles möglich. Sogar ein linkes Bündnis ist nicht mehr ausgeschlossen. Die Spitzenkandidatin der Linken, Janine Wissler, sagte am 11. Mai 2021 im Deutschlandfunk, wenn es nach der Bundestagswahl eine rechnerische Mehrheit gebe, seien alle drei Parteien in der Verantwortung auszuloten, ob man daraus auch eine politische Mehrheit machen könne.

Für eine mögliche Regierungsbildung hat Wissler auch ihre inhaltlichen Linien genannt. "Die Linke wird sich an keiner Regierung beteiligen, die Sozialabbau betreibt, die Privatisierung vorantreibt, die Kampfeinsätze der Bundeswehr im Ausland unterstützt."

(imago / Thomas Imo)Wissler (Linke): "Ausloten, ob man aus rechnerischen auch politische Mehrheiten machen kann"

Spitzenkandidatin Janine Wissler hält eine Regierungsbeteiligung der Linken mit Grünen und SPD auf Bundesebene für denkbar. Die Linke beteilige sich aber nicht an einer Bundesregierung, die Auslandseinsätze der Bundeswehr beschließe, sagte sie im Dlf.

Um überhaupt Gewicht zu bekommen, muss die Linke aber erst einmal in die Nähe der 9,2 Prozent kommen, die man 2017 erreichte, meint Dlf-Hauptstadtkorrespondent Johannes Kuhn. Die Fünf-Prozent-Marke erscheine noch näher als das von Bartsch ausgegebenen 10-Prozent-Ziel.

Auf Bundesebene hat die Linke bisher noch nicht regiert. Allerdings stellt sie mit Bodo Ramelow den Ministerpräsident von Thüringen. Zudem regiert die Partei in den Koalitionsbündnissen von Berlin und Bremen mit.

Quelle: Johannes Kuhn; Cornelia Crumbach; Isabelle Klein; tei; Die Linke

