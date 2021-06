Als letzte der großen Parteien haben CDU und CSU ihr gut 140 Seiten umfassendes Wahlprogramm mit dem Namen "Das Programm für Stabilität und Erneuerung. Gemeinsam für ein modernes Deutschland." vorgestellt - knapp 100 Tage vor der Bundestagswahl. Dabei demonstrierten die Unionsparteien Geschlossenheit und Einigkeit. Doch die Frage, ob CDU-Chef Markus Söder nach dem Machtkampf um die Kanzlerkandidatur nun loyal hinter CDU-Chef Armin Laschet steht, begleitet die Wahlvorbereitungen weiterhin. Kanzlerin Angela Merkel, die nach gut 16 Jahren an der Regierung nicht mehr zur Wahl antritt, sagte, Deutschland stehe angesichts der Corona-Pandemie vor tiefgreifenden Umbrüchen und sprach von einem "Epochenwechsel". Dieser werde getrieben durch Innovation und Digitalisierung.

Oppositionspolitiker monieren, dass das Programm an vielen Stellen zu unkonkret bleibt - vor allem in der Frage nach der Finanzierbarkeit. So warf etwa der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Dennis Rohde, der Union unseriöse Wahlversprechen zugunsten der Reichen und auf Kosten von Familien mit niedrigen Einkommen vor. Der Politologe Karl-Rudolf Korte von der Universität Duisburg-Essen kritisierte im Dlf, dass weiterhin die klassischen Unions-Themen im Vordergrund stünden - Innovation, Schuldenbremse einhalten, keine Steuererhöhungen - statt eines neuen Akzents nach der Coronakrise. Die Union biete eine Politik des "Status quo" - und nicht der Veränderung.

Welche zentralen Forderungen haben CDU und CSU?

Außenpolitik

Anders als im Wahlprogramm der vergangenen Bundestagswahl stellen die Unionsparteien den außen- und europapolitischen Teil an den Anfang ihres Programmes. Bündnisse mit Demokratien stärken, Russland entschlossen und China auf Augenhöhe begnegnen, heißt es dort. Dem pazifischen Raum soll mehr Aufmerksamkeit gelten.

Familien und Bildung

Hier verspricht die Union Bürokratieabbau: Familienleistungen würden demnach in Zukunft automatisiert, digital und aus einer Hand zur Verfügung stehen. Die Sozialbeiträge für Geringverdiener sollen nicht steigen, die Beitragsbemessungsgrenze soll angehoben werden - perspektivisch auch der Freibetrag für Alleinerziehende auf 5.000 Euro. Familien könnten zum Beispiel beim Hauskauf durch verbilligte Kredite und eine Absenkung der Grunderwerbsteuer sowie perspektivisch mit dem vollen Grundfreibetrag für Kinder und damit dem Einstieg in ein "Kindersplitting" gefördert werden. Am Ehegattensplitting will die Union festhalten.

Staatshaushalt und Steuer

Die Union sagt zu, dass es trotz der massiven Staatsverschuldung wegen der Coronakrise keine Steuererhöhungen geben soll. Den Solidaritätszuschlag will die Union auch für Besserverdienende schrittweise vollständig abschaffen. Es soll keinen höheren Spitzensteuersatz und keine Vermögenssteuer geben. Unternehmenssteuern will die Union bei 25 Prozent deckeln. Zudem soll es eine Verschiebung der Steuerstufen bei der Einkommenssteuer geben, um kleinere und mittlere Einkommen zu entlasten. Die Verdienstgrenze bei Minijobs soll von 450 auf 550 Euro monatlich erhöht werden. Eine weitere Aushebelung oder Abschaffung der Schuldenbremse lehnt die Union ab. CDU und CSU wollen zurück zur "Schwarzen Null". Man habe nach der Finanzkrise bewiesen, dass das möglich sei, sagte etwa Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in der ARD.

Wirtschaft nach Corona

Nach dem Ende der Coronakrise strebt die Union so schnell wie möglich einen ausgeglichenen Haushalt an. Steuererhöhungen werden als falsch bezeichnet, kleine und mittlere Einkommen sollen steuerlich entlastet werden. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte im Dlf, dass man die Kosten der Coronakrise nicht zukünftigen Generationen überlassen sollte. Daher brauche es einen Wirtschaftsaufschwung. "Weil dieses Land, wenn es wirklich auch in Zukunft Wohlstand erhalten will und im Wettbewerb stehen will, wirklich eine andere Dynamik braucht." Dazu sollen Unternehmen durch ein "Entfesselungspaket" von Steuern und Bürokratie entlastet werden - in Milliardenhöhe. Lohnzusatzkosten sollen auf einem "stabilen Niveau von maximal 40 Prozent" gehalten werden.

(picture alliance / dpa / Jan Woitas)Kretschmer (CDU) - Wirtschaftswachstum als Krisenbewältigung

Nach der Corona-Krise benötige es eine wirtschaftliche "Entfesselung", sagte Michael Kretschmer (CDU) im Dlf. Steuererhöhungen soll es aber nicht geben und auch keine Erhöhung des Renteneintrittsalters.

Einige Ökonomen halten das für ungerecht, weil eine Entlastungsperspektive für Geringverdiener und Mittelschicht fehle. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nannte Steuersenkungen für Unternehmen gar einen "absurden Einfall".

Klimaschutz

Die Union setzt verstärkt auf die Kräfte des Marktes - auch mit Blick auf den CO2-Preis. Der soll das zentrale Instrument werden, "anhand dessen auch Unternehmen in Größenordnungen Ideen entwickeln, und die sollen dann am Ende auch Exportschlager werden", erklärte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im Dlf. Klimaschutz solle fair organisiert werden, dass er bezahlbar bleibe und die Wirtschaft im Land halte. Zum sozialen Ausgleich soll zum Beispiel die EEG-Umlage abgeschafft werden, also Strom günstiger werden. Synthetische Kraftstoffe werden als Ergänzung zur E-Mobilität ins Spiel gebracht. In ihrem Programm setzt die Union zudem auf einen Ausbau erneuerbarer Energien und will mit einem Sonnenpaket den Ausbau der Photovoltaik fördern. Klimaziele verbindet die Union allerdings auch mit Versprechen an die Autoindustrie, allen Antriebsarten eine Zukunft zu erhalten.

Rente und Altersvorsorge

Es gibt einige Rentenversprechungen und -garantien. So soll etwa das Renteneintrittsalter nicht weiter erhöht werden und das Rentensystem nachhaltiger werden. Hier gelte es erstmal "Ruhe ins System zu bringen", sagte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im Deutschlandfunk. Im Gespräch ist zudem die Idee einer "Generationenrente" als vierte Säule der Altersvorsorge. Das könnte eine kapitalgedeckte Altersorsorge von Geburt an sein: Der Staat würde dafür künftig einen Betrag pro Kind in einen Pensionsfonds einzahlen. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte im Dlf, es handele sich dabei um die Summe von etwa 100 Euro. Bis zuletzt gab es aber auch Streitpunkte bei den Unionspartnern. Die CSU würde gern die Mütterrente ausgebauen, während das die CDU für unfinanzierbar hält. Hier herrscht weiter Dissenz zwischen den Unionsparteien, somit hat es dieses Thema nicht ins Wahlprogramm geschafft. Die CSU hat angekündigt, damit auf eigene Faust in den Wahlkampf zu gehen und das bei eventuellen Koalitionsverhandlungen einzubringen, was zuletzt schon gelungen war.

Innere Sicherheit

Die Union setzt auf eine harte Linie: Mehr Polizeipräsenz, Videoüberwachung mit intelligenter Technik im öffentlichen Raum, automatisierte Gesichtserkennung, Bodycams auch bei Einsätzen in Wohnräumen. Der Staat müsse hart gegen Straftäter, Terroristen und Clans vorgehen. Außerdem will die Union erneut darauf hinwirken, auf "europäischer Ebene eine grundrechtskonforme Regelung zur Speicherung und zum Abruf von Telefonnummern und IP-Adressen zu schaffen, die den Einsatz der sogenannten Vorratsdatenspeicherung als schärfster Waffe im Kampf gegen den Kindesmissbrauch ermöglicht".

Wie grenzt sich die Union von anderen Parteien ab?

Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte von der Universität Duisburg-Essen erklärte im Dlf, die CDU wolle als Alleinstellungsmerkmal wohl den gesicherten Wohlstand auch nach der Ära Merkel etablieren. CDU-Chef Armin Laschet betonte, dass sich die Union in ihrem Programm mit einem "Dreiklang" aus Klimaschutz, Wirtschaft und sozialem Ausgleich von den Mitbewerbern abhebe.

In ihrem Programm setzen CDU und CSU nämlich ebenfalls auf den Klimaschutz - eigentlich Kernkompetenz der Grünen und eines der Hauptthemen des Wahlkampfes. Von den Grünen grenzt sich die Union aber klar ab, nennt sie sogar "Verbotspartei". Allerdings schreibt die Union in ihrem Programm im Gegensatz zu den Grünen nicht konkret, wie sie zum Beispiel die Klimaneutralität bis 2045 erreichen will oder und nennt keine Zahlen für den angestrebten CO2-Preis. CDU und CSU betonen hier weiter das Zusammenspiel von Ökonomie und Klimaschutz. "Die Grünen wollen die Wirtschaft belasten, wir wollen die Wirtschaft entlasten", sagte etwa Markus Söder. "Man kann auch grüne Politik machen ohne die Grünen." Armin Laschet erklärte, die Union habe ein "sehr konkretes Programm" vorgelegt, das sozial ausgewogen sei und den Weg aufzeige, wie man ein klimaneutrales Industrieland werden könne, ohne Arbeitsplätze zu verlieren.

Bei dem Thema, wie es nach der Coronakrise weitergehen wird, will die Union die Wirtschaft "entfesseln" - ein Begriff, den schon FDP und Grüne nutzten. Zu diesem Zweck stellt die Union Steuererleichterungen für Unternehmen in Aussicht, gleichzeitig werden jegliche Steuererhöhungen ausgeschlossen. Wie diese finanzintensive Vorhaben finanziert werden soll, bleibt allerdings unklar - einer der Kritikpunkte von anderen Parteien.

Welche Koalition strebt die Union an?

Aktuell läuft es in den Umfragen ganz ordentlich, CDU und CSU liegen vor den Grünen, die CSU-Chef Söder als die Hauptkonkurrenten bezeichnete. CDU-Kanzlerkandidat Laschet will "30 plus x"-Prozent bei der Bundestagswahl erreichen und erklärte: "Es darf kein Bündnis gegen die Union geben." Ausdrücklich warnte Laschet vor einer rot-rot-grünen Koalition und einer Ampelkoalition - damit könne es kein Modernisierungsjahrzehnt geben. Derzeit hätte eine Ampel aktuellen Umfragen zufolge allerdings eine Mehrheit - genauso wie Schwarz-Grün. Die Linken haben einem Bündnis mit der CDU bereits eine Absage erteilt.

(dpa)

Bundestagswahl 2021 - Dafür steht CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet

Für die CDU kandidiert der Vorsitzende Armin Laschet ums Kanzleramt. Er hatte sich nach langem Ringen gegen den CSU-Vorsitzenden Markus Söder durchgesetzt und muss nun die Lager geschlossen hinter sich bringen. Wofür er steht und welche Chancen er hat – ein Überblick.

Quelle: Dlf-Hauptstadtstudio, dpa, Reuters, afp, og

Bundestagswahl 2021 - mehr zu den Wahlprogrammen der Parteien

(picture alliance/dpa/Kay Nietfeld)Was im Wahlprogramm der Grünen steht

Mehr Klimaschutz, mehr Investitionen, aber auch höhere Schulden - mit ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl wollen die Grünen ihren Anspruch auf das Kanzleramt untermauern. Die wichtigsten Inhalte - und Knackpunkte.

(imago / IPON)Mit diesem Programm zieht die SPD in den Wahlkampf

"Zukunft. Respekt. Europa." – so lautet der Titel des Wahlprogramms der Sozialdemokraten. Was steht drin? Wie will sich die SPD abgrenzen – vor allem von der Union und der Linkspartei? Ein Überblick.

(picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)Bundestagswahl 2021 - Die Linke – welche Schwerpunkte die Partei in ihrem Programm setzt

Auf ihrem Online-Parteitag hat "Die Linke" ihr Programm für die Bundestagswahl beschlossen. Das zentrale Thema: Soziale Gerechtigkeit – egal ob beim Klima, der Vermögenssteuer oder im Gesundheitssystem. Ein Überblick.

(picture alliance / Revierfoto)Mit welchem Programm die AfD in den Wahlkampf zieht

Das Programm der AfD für die Bundestagswahl steht – und in vielen Punkten wurden die Positionen der Partei verschärft. Forderungen sind unter anderem ein EU-Austritt Deutschlands und eine vollständig andere Corona-Politik. Spitzdenkandidaten sind Alice Weidel und Tino Chrupalla.

(dpa/picture alliance/Michael Kappeler)Was im Wahlprogramm der FDP steckt

Die Liberalen wollen die Wirtschaft nach der Coronakrise entfesseln: Dazu setzt die FDP in ihrem Wahlprogramm vor allem auf Steuererleichterungen und Bürokratieabbau. Zudem wollen sie die Digitalisierung stärken und lehnen eine Aufweichung der Schuldenbremse ab.